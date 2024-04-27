Esenler’de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonrasında bulunan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, akşama doğru Esenler Oruçreis Mahallesi Eski Edirne Asfaltı kenarındaki ağaçlık alanda gerçekleşti. Kaldırım üzerinde yürüyerek ilerleyen vatandaşlar boş alanda hareketsiz halde yatan birini fark etti ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmada yerde yatan kişinin erkek ve 40 yaşlarında olduğu belirlerdi ancak cesedin üzerinden bir kimlik çıkmadı. Polis ekipler, incelemenin ardından cesedi ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.