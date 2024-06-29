25 santimlik etçil çekirge hayrete düşürdü

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de çıkan yangın alanında ekipler incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde, ekipler, yangında telef olmuş 20 santimetre büyüklüğünde dev etçil çekirge buldu ve eline alarak bir süre inceledi.

TAM 25 SANTİMETRE

Ekipler, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra ortaya çıktığını ifade etti.

ÇİFTÇİ DOSTU ÇEKİRGE

Böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiği vurgulandı.