25 yaşındaki genç annesini öldürdü

Kaynak: DHA
25 yaşındaki genç annesini öldürdü
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Furkan Sülünoğlu (25), evde çıkan tartışmada annesi Canan Kabil’i (48) bıçaklayarak öldürdü. Genç adam olaydan hemen sonra polise teslim oldu.

Olay, saat sabah 04.00 sıralarında, Gelibolu'da apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Sülünoğlu, annesi Canan Kabil’i bıçakla yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Kabil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu. Canan Kabil'in cansız bedeni kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Furkan Sülünoğlu’nun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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