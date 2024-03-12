25 yaşındaki genç annesini öldürdü

Olay, saat sabah 04.00 sıralarında, Gelibolu'da apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Furkan Sülünoğlu, annesi Canan Kabil’i bıçakla yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Kabil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan Sülünoğlu ise polise teslim oldu. Canan Kabil'in cansız bedeni kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Furkan Sülünoğlu’nun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.