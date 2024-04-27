Bakan Yerlikaya Adıyaman’da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu akşam saat 20.15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaraladığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, olayın faili S.U.Ş’un etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı dileyen Yerlikaya, konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.