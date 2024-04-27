Bakan Yerlikaya Adıyaman’da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Bakan Yerlikaya Adıyaman’da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan olay neticesinde 2 polisin şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu akşam saat 20.15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaraladığını açıkladı.

aw192028-02.jpg

Bakan Yerlikaya, olayın faili S.U.Ş’un etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

aw192028-01.jpg

Olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı dileyen Yerlikaya, konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

aw192028-03.jpg

7-002.jpg

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak Spor
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak
Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı Video
Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı
İzmir’de tekstil deposunda yangın Yerel Haberler
İzmir’de tekstil deposunda yangın
Dizel araçlara yasak kararı. Yıllardır konuşulan yasakta tarih belli oldu Ekonomi
Dizel araçlara yasak kararı. Yıllardır konuşulan yasakta tarih belli oldu
Kimsenin trafik kurallarına uymadığı yol tartışma konusu oldu Video
Kimsenin trafik kurallarına uymadığı yol tartışma konusu oldu
Beşiktaşlılar merak ediyordu. Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı Spor
Beşiktaşlılar merak ediyordu. Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı