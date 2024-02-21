25 yaşındaki isim İBB başkan adayı oldu

Kaynak: ANKA
25 yaşındaki isim İBB başkan adayı oldu
25 yaşındaki avukat Cihan Erdoğanyılmaz, Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Avukat Cihan Erdoğanyılmaz oldu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını resmi X hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Baş paylaştığı açıklamada: “Evet. Herkes birbirine benzeyen İBB adaylarını açıkladığına göre, artık farklı olanı açıklama vakti geldi… İstanbul’un dijital çağı başlıyor. Size İstanbul adayımızı takdim etmek istiyorum. Cihan 25 yaşında, harika bir insan, teknoloji gurusu, dijital bir kimlik, hayalleri olan bir genç. Bambaşka bir İstanbul için yola çıktı. Onu yakında çok iyi tanıyacaksınız. Cihan sana emanet İstanbul.” ifadelerini kullandı.

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