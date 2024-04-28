Gökyüzünde garip cisim paniği

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen ne olduğu belli olmayan garip cisim, bölge halkında paniğe neden oldu.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan köyünde gökyüzünde garip bir cisim görüldü. Sabahın erken saatlerinde gökyüzünde yol alan cisim, Özgür Özcan isimli bir vatandaş tarafından telefon kamerası ile kaydedildi. O anlar vatandaşları panik ederken görüntüyü çeken Özcan, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.

İşte vatandaşları korkutan o görüntüler: