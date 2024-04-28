Zaha'yı görenler tanıyamadı

Eren Bozdaş
Zaha'yı görenler tanıyamadı
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, imaj değişikliğine gitti. Yıldız oyuncu saç modelini değiştirdi.

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfired Zaha, beklenen performansı bir türlü ortaya koyamadı.

Son dönemin tartışılan isimlerinden olan yıldız futbolcu, imajında değişikliğe gitti.

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SAÇININ MODELİNİ DEĞİŞTİRDİ
Saçının modelini değiştiren Wilfried Zaha, sosyal medyanın gündemine oturdu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Fildişili yıldız, Galatasaraylı taraftarların beğenisini kazandı.

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KRİTİK MAÇLARDA SAHNEYE ÇIKTI
31 yaşındaki Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı.

Bu maçların 20'sine ilk 11'de başlayan Zaha, 10 gol atarken 4 asist katkısı verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Manchester United ile İngiltere'de oynadığı maçta 1 gol atan Zaha, 2-2 biten Kopenhag maçında da 1 asist yapmıştı.

Wilfried Zaha'nın gol attığı takımlar;

MKE Ankaragücü (1)
Kasımpaşa (2)
Hatayspor (1)
Alanyaspor (1)
Konyaspor (1)
Trabzonspor (2)
Gaziantep FK (1)
Manchester United (1)

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