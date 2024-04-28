Karakol komutanı astsubay kazada hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Karakol komutanı astsubay kazada hayatını kaybetti
Çorum'da otomobilin şarampole devrildiği kazada karakol komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu hayatını kaybetti.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde Hacıhamza Karakol Komutanı olarak görev yapan 42 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu idaresindeki otomobil, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolunda kontrolden çıktı.

Aracı taklalar atan ve şarampole devrilen Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu'nu görenler durumu acil olarak ekiplere ihbar etti.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken Kargı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki Tombuloğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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