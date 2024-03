25 yılın en çok aranan dizileri arasında 2 Türk dizisi de var

Dijital platformların yaygınlaşması, dizi ve film gibi eğlence içeriklerine erişim trendlerini de değiştirdi. Abonelik modeliyle çalışan ve dizi/film içeriklerine isteğe bağlı erişme imkanı sunan bu platformlar, içerik çeşitliliğini de artırdı. Online İngilizce kursu Preply, bu trendleri yakından inceleme amacıyla, 1999’dan bu yana internet kullanıcılarının dizi ve film arama trendlerinin nasıl değiştiğine ışık tutan bir incelemeye imza attı. Google’ın arama trendlerini ölçümleyen birimi Google Trends tarafından yayımlanan Google Trends Time Capsule açık verilerinin incelenmesiyle oluşturulan çalışmada, en iyi yabancı diziler ve en popüler yabancı filmler listelendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “İnternet, eğlence alışkanlıklarını değiştirirken, bir yandan da çeşitli dizi ve filmleri, kültürel fenomenlere dönüştürdü. Arama motoru pazarında %90’ın üzerindeki payıyla pek çok insan için internetin başlangıç noktası olan Google’ın verilerinden hareketle, 1999’dan günümüze popüler dizi ve filmleri ortaya koyduk” dedi.

2 Türk dizisi küresel listede!

Preply tarafından incelenen veriler, internetin kamusallaşmaya ve adaptasyonunun artmaya başladığı 1999’dan bu yana, en popüler dizinin ABD yapımı çizgi dizi The Simpsons olduğunu ortaya koydu. Her yılın en çok aranan beş dizisini listeleyen araştırmada The Simpsons, 18 kez yer alarak zirvede konumlandı. The Simpsons'ı Game of Thrones, South Park, The Walking Dead ve Family Guy dizileri izledi. Listenin hem güncel hem de eski sayılabilecek dizilere yer vermesinin verilerin doğruluğuna dair bir kanıt oluşturduğuna dikkat çeken Sivişoğlu:

“Çalışmadaki en çarpıcı verilerden biri de, iki Türk dizisinin bu listede yer alması oldu. 8 Temmuz 2020'de yayımlanmaya başlayan ve başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı, 2021 en çok aranan diziler listesinde You Knock on My Door ismiyle yer aldı. Öte yandan Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını, 2023'ün en çok aranan ilk 5 dizisi arasında sıralandı. Bu dizilerin başarısı, sadece Türkiye’nin eğlence endüstrisinde ve dizi ihracatında yakaladığı ivmeyi vurgulamakla kalmayıp, yabancılar için Türkçe kursu talebini de dünya genelinde arttırıyor” diye konuştu.

5 diziden dördü ABD yapımı!

Online İngilizce konuşma kursu, Fransızca günlük konuşma dersleri gibi seçenekleriyle kullanıcıları dünyanın dört bir yanından nitelikli dil öğretmenleriyle buluşturan Preply olarak, inceledikleri dizilerin yapım ülkelerini de dikkate aldıklarını belirten Mustafa Ali Sivişoğlu, “1999'dan 2023'e kadar dünyanın en çok aranan ve en popüler dizileri arasındaki tüm yapımların %80’i, ABD yapımı. Yani 5 diziden dördünün ABD’de üretildiğini tespit ettik. The Vampire Diaries, Lost, The Sopranos, Grey's Anatomy, Friends gibi dizilerin de hâlâ popülaritesini koruduğunu düşündüğümüzde, sonuçlar şaşırtıcı olmuyor. Ancak, özellikle en popüler 5 diziden üçünün çizgi animasyon diziler olması dikkat çekici. Diğer yandan Türkiye, ABD’den sonra en çok yapımla bu listede yer alan ülke oldu. Türkiye’nin yanı sıra, Birleşik Krallık, İspanya, Hindistan ve Meksika yapımları internet tarihinin en çok aranan dizileri arasında görüldü” ifadelerini kullandı.

Araştırmada ayrıca, en çok aranan film yapımlarına da ışık tutuldu. 1999-2023 yılları arasında en çok aranan filmler içinde Twilight serisi başı çekerken, Twilight’ı Harry Potter filmleri ve Spider-Man filmleri izledi. 2023’te kullanıcıların en çok merak ettiği iki film ise, Oppenheimer ve Barbie oldu.

“Dizi ve filmler yabancı dil pratiği için hazine"

Dizilerin internetin de gücüyle kültürel fenomenlere dönüştüklerine ve elde ettikleri erişim sayesinde dil öğrenimi için de etkin bir araç olabileceğine dikkat çeken Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“İngilizce öğrenenlerin %77’si, dizi ve film izlemeyi öğrenmeyle ilgili süreçlerinin önemli bir parçası olarak görüyor. Bilimsel araştırmalar da dizi ve film izlemenin, bir dilin yapısını, konuşma biçimini, aksanlarını anlamak ve kelime dağarcığını geliştirmek açısından önemli bir araç olabileceğini vurguluyor. Preply olarak biz de dizi ve filmlerin yabancı dil pratiği yapmak, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek açısından hazine olduklarına inanıyoruz. Online dil öğrenmenin kolay yolunu sunan ve dünyanın dört bir yanından ana dilini konuşan eğitmenleri, her seviyeden yabancı dil öğrenmek isteyenlerle buluşturan Preply olarak, onlarca dilde online kursları tek platformda sunuyoruz. Bir yandan da, öğrencilerin dil öğrenme süreçlerini destekleyecek ve online dil öğrenme çabalarına motivasyon olacak eğlenceli yöntemleri kapsamlı araştırmalarla paylaşıyoruz. Üç adımda diledikleri amaca uygun, diledikleri nitelikli eğitmeni seçerek dil öğrenmeye başlayanlar, Preply Blog'un eğlenceli içerikleriyle kendilerini farklı alanlarda da geliştiriyor. Bu içeriklerden biri olan incelememizin faydalı olmasını diliyoruz.”