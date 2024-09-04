2500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildi

Teslim töreni, Türkiye’nin Boston Başkonsolosluğu’nda düzenlenirken, Başkonsolos Murat Uğurluoğlu, New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ve Boston Güzel Sanatlar Müzesi yetkilileri de hazır bulundu.

New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklindeki boncuklardan oluştuğunu belirtti. Demirel, “Eser, M.Ö. 6. veya 5. yüzyıla tarihlenmekte ve Lidya sanatının karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Bugüne dek iyi korunmuş bu eser, Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı Bintepeler nekropol alanından çıkan diğer eserlerle benzerlik gösteriyor.” dedi.

Demirel, kolyenin iadesinin hem arkeolojik araştırmaların ilerlemesi hem de kültürel mirasın korunması açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın titizlikle yürüttüğü araştırmalar, 1982’de Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nin koleksiyonuna giren altın kolyenin, Manisa’nın Bintepeler nekropol alanına ait olduğunu ortaya koydu. Bakanlık arşivlerinde yapılan incelemeler, kolyenin 1970’lerde Bintepeler’deki yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarılıp yurt dışına kaçırıldığını ortaya çıkardı.

Bu bilgiler doğrultusunda, Türkiye, geçen yıl Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nden kolyenin iadesini talep etti. Müze yönetimi, yapılan incelemeler ve elde edilen deliller ışığında eserin iadesini kabul etti.