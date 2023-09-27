26 milyon 344 bin makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 milyon 300 bin makaron, 3 bin 780 paket sigara, 150 elektronik sigara, 24 cep telefonu ile 16 milyon 44 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.