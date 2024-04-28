Sinan Ateş cinayetinde yeni belge: Tetikçiyi taşıyan motokuryeden ‘görev tamam’ pozu

Kaynak: T24
Sinan Ateş cinayetinde yeni belge: Tetikçiyi taşıyan motokuryeden ‘görev tamam’ pozu
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada, tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerine getiren ve kaçıran motokurye Vedat Balkaya’nın, suikastın ardından “görev tamam” pozu verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı, kendisini aynı zamanda olay yerine de getiren motokurye Vedat Balkaya tarafından Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde yer alan atıl durumdaki bir benzin istasyona bırakıldı.

Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, buradan Özyağcı’yı alırken, motokurye Balkaya ise İstanbul’a doğru yola çıktı.

Özyağcı, yaklaşık 1 buçuk aylık süre boyunca kayıplara karıştı. Balkaya ise aynı günün akşamında Kocaeli’de yakalandı.

“GÖREV TAMAM” POZU

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, yakalanan Balkaya’nın üzerinden bir cep telefonu ile birlikte GPS cihazı da çıktı.

Cep telefonundan elde edilen delile göre Balkaya, suikastın ardından bir yerde mola veriyor ve girdiği tuvalette ayna karşısında “görev tamam” pozu çekiyor.

Ayrıca Balkaya’nın motorunu yoldayken de durdurarak fotoğraf çekildiği anlaşılıyor.

Motokurye Balkaya'nın fotoğrafları kimlerle paylaştığı henüz bilinmiyor.

İşte o fotoğraflar:

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