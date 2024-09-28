27 yaşındaki kadın cami bahçesinde ölü olarak bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kadın cami bahçesinde ölü bulundu. Olay, Edremit'in Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eğilmez Cami'nde meydana geldi.

Namaz kılmak için camiye gelen cemaat, bahçede hareketsiz yatan bir kadını fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından da inceleme yapıldı. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, ölen kadının 27 yaşındaki S.Ö. olduğu tespit edildi. Kadının cenazesi, detaylı otopsi ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.