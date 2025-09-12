27 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki firari yakalandı!

Kaynak: İHA
Bursa'da otodan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kovalamaca sonucu 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 16 yaşındaki firariyi yakaladı. Çalınan çanta ve içindeki laptop ile pasaport ise otluk alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracını otoparka bırakan K.K., otopark görevlisinin uyarısı üzerine aracının başına geldi. Mağdur adam, sağ ön camın kırıldığını ve koltukta bulunan çantasının çalındığını fark etti. Çantada, laptop, pasaport ve yaklaşık 60 bin lira değerinde eşyalar bulunuyordu.

Yapılan kamera incelemesinde, şüphelilerin kırmızı renkli 3 tekerlekli motosikletle otoparka gelip araçları yokladığı, otomobil sahibine ait aracın camını kırarak hırsızlık yaptıkları belirlendi. Daha önce aynı motosikletin Yunuseli Mahallesi 295. Sokak'ta görüldüğünü tespit eden ekipler, bölgeye giderek zanlıların izini sürdü.

Polisi görünce kaçmaya başlayan şüphelilerden biri kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken tellere takılan zanlı hafif yaralanırken, yapılan sorgulamasında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca İstanbul ve İzmir'de farklı suçlardan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından Osmangazi Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Polisin çalışmaları sonucu diğer 3 şüpheli de kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Çalınan çanta, laptop ve pasaport ise otluk alanda çöp konteynerinin yanında bulunarak sahibine teslim edildi.

Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla olaya karışan şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

