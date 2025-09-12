Yüz kızartıcı suçtan 80 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yüz kızartıcı suçtan 80 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı!

Bursa'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 80 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı

Bursa'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 80 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 yaşındaki O.K., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin radarına takıldı. Edinilen bilgiye göre, hakkında 2 ayrı suç kaydı bulunan O.K., uzun süredir firari olarak aranıyordu. Bursa polisi, yaptığı takip ve çalışmalar sonucu şüphelinin Gürsu ilçesinde gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

24 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı24 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

Hapis cezası bulunan firariler Niğde’de yakalandıHapis cezası bulunan firariler Niğde’de yakalandı

Çeşitli suçlarla aranan 5 şüpheli yakalandı! 63 yılı aşkın hapis cezası...Çeşitli suçlarla aranan 5 şüpheli yakalandı! 63 yılı aşkın hapis cezası...

Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı!Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı!

Kapkaç ve yağma suçundan aranıyorlardı! 2 firari hükümlü yakalandıKapkaç ve yağma suçundan aranıyorlardı! 2 firari hükümlü yakalandı

Uyuşturucu suçlarından aranan onlarca hükümlü yakalandı!Uyuşturucu suçlarından aranan onlarca hükümlü yakalandı!

FETÖ üyesi ihraç polis yakalandıFETÖ üyesi ihraç polis yakalandı

Son Haberler
Ani tatlı krizleri ölümcül olabilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Ani tatlı krizleri ölümcül olabilir! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
Fenerbahçe Premier Lig'de forma giyen Türk oyuncu için teklif yaptı!
Fenerbahçe Premier Lig'de forma giyen Türk oyuncu için teklif yaptı!
TÜİK'ten toplanan inek sütü açıklaması: Yüzde 0,7 artış!
TÜİK'ten toplanan inek sütü açıklaması: Yüzde 0,7 artış!
'C31K platformu'na dev operasyon: Çok sayıda isim gözaltında
'C31K platformu'na dev operasyon: Çok sayıda isim gözaltında
TÜİK duyurdu: Tavuk yumurtası üretiminden kötü haber, azalış yaşandı!
TÜİK duyurdu: Tavuk yumurtası üretiminden kötü haber, azalış yaşandı!