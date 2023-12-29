İzleyiciler 29 Aralık Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Aralık Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 29 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?

Cuma televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Aralık Cuma yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 29 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?

29 ARALIK CUMA YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Süper Kupaya Doğru

20:45 Galatasaray-Fenerbahçe | Süper Kupa

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Korkusuz Korkak

23:30 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm