İzleyiciler 29 Aralık Cuma TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Aralık Cuma ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 29 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?
Cuma televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Aralık Cuma yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Aralık Cuma TV yayın akışında ne var? 29 Aralık Cuma bugün hangi diziler var?
29 ARALIK CUMA YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Süper Kupaya Doğru
20:45 Galatasaray-Fenerbahçe | Süper Kupa
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm