29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi! Gülben Ergen isyan etti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Yapılan hain saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi ise yaralanmıştı. Düzenlenen saldırı sonrası ülkemizde büyük yasa neden oldu.

NE OLMUŞTU

Ankara'da bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyla birlikte patlama ve yüksek sesler yankılandı.

Bir taksiyle TUSAŞ tesisine gelen 1’i kadın, 1’i erkek 2 terörist, araçtan iner inmez çevredeki vatandaşlara ateş ederek tesise yönelmişti. Saldırıda 5 kişi şehit düştü. 22 kişi ise yaralanmıştı.

????????29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

????????Gururla Onurla Kutlanmalıdır



#hainlereinat ???????? — Gülben Ergen (@gulbenergen) October 24, 2024

CUMHURİYET KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Hain terör saldırısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise kutlamaların iptal edilmesine kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ergen, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gururla onurla kutlanmalıdır' dedi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

'Eğlenceler iptal edilmeli fakat marşlarla, bayraklarla ordumuz, gençlerimiz, halkımız büyük bir gövde gösterisi yapmalı.', 'Hakkettiği ihtişam ve coşkusuyla hem de', , 'kesinlikle kutlanmalı' gibi sosyal medyada yorumlar yapıldı.

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GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Gülben Ergen, geniş bir hayran kitlesine sahip. Sosyal medya açıkları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ergen bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iptal edilmesine karşı çıkarak gündeme geldi. Sosyal hayatıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı kim? İşte tüm merak edilenler…

İstanbul'da dünyaya gelen Gülben Ergen, müziğe başlamadan önce mankenlik yapmış. Daha 16 yaşındayken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci oldu.

Ünlü isim ilk sinema deneyimini Bülent Ersoy ile birlikte "Biz Ayrılamayız" filminde yaşadı.