29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala 29 Ekim’in hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün?

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazar gününe denk gelecek. Yani 29 Ekim 2023 Pazar günü olacak. Bu tarih aynı zamanda resmi tatil olacak. Hem resmi tatil olması hem de pazar günü olması nedeniyle kutlamalara katılımların yoğun şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı