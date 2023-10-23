29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala 29 Ekim’in hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün?
29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazar gününe denk gelecek. Yani 29 Ekim 2023 Pazar günü olacak. Bu tarih aynı zamanda resmi tatil olacak. Hem resmi tatil olması hem de pazar günü olması nedeniyle kutlamalara katılımların yoğun şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı