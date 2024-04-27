Jandarmadan JASAT Mercek-6 operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen JASAT Mercek-6 operasyonu çerçevesinde; Kasten Öldürme suçundan 6 sene 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Y ve G.Y. adlı şahıslar yakalandı.

Şahıslar adli makamlara sevk edildi ve sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.