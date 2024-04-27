Keneye sakın böyle müdahale etmeyin! Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kene mevsiminin gelmesiyle, bu küçük fakat potansiyel olarak tehlikeli canlılar hakkında önemli uyarılar ve öneriler dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Özellikle Düzce bölgesinde, sıcak havalarda kene ısırıkları nedeniyle acil servise başvuranların sayısında bir artış gözlemlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Şengüldür, keneleri uzaklaştırmak için sigara basmak, kolonya veya gazyağı gibi maddeler kullanmanın sakıncalı olduğunu vurgulandı.

Kene Nedir ve Neden Önemlidir?

Keneler, örümceklerle akraba olan ve beş binden fazla türü bulunan akarlar sınıfına ait olduğu bildirildi.

Genellikle sıcakkanlı hayvanlarda parazit olarak yaşayan bu canlılar, açık havada, ağaçlarda, çalılarda ve çimlerde bulunabilecekleri ifade edildi.

İlkbahar ve yaz aylarında daha aktif olan keneler, kan emerek beslenirler ve bazı durumlarda insanlara ve evcil hayvanlara ciddi hastalıklar bulaştırabilecekleri bildirildi.

Kene Isırıklarının Belirtileri ve Alınması Gereken Önlemler:

Kene ısırıkları genellikle zararsızdır, ancak alerjik reaksiyonlar veya hastalık bulaşma riski nedeniyle tehlikeli olabilir.

Isırık bölgesinde kızarıklık, ateş, baş ağrısı, boyun sertliği, genel vücut döküntüsü, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, mide bulantısı, şişmiş lenf düğümleri, titreme ve havale nöbetleri gibi belirtiler görülebilir.

Kene Isırığı Durumunda Yapılması Gerekenler:

• Isırık bölgesine sigara basmak, kolonya veya gazyağı gibi maddeler uygulamaktan kaçının.

• Kenelerin aktif olduğu dönemlerde, özellikle Nisan ve Eylül ayları arasında, dışarıda uzun süre kalacaksanız koruyucu giysiler giyin ve böcek kovucu kullanın.

• Kene ısırığından şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Bu bilgiler, keneler ve onların ısırıkları hakkında farkındalık yaratmayı ve olası tehlikelerden korunma yollarını sunmayı amaçlamaktadır. Herhangi bir kene ısırığı durumunda, en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak profesyonel tıbbi yardım almanız önemlidir.