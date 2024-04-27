Tolga Akalın’a bomba teklif! Hem Dervişoğlu’ndan hem Aydın’dan son dakika hamlesi

Ankara’daki ATO Congresium’da düzenlenecek olan kurultayda genel başkanlık için partinin TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın adaylıklarını açıkladı. Parti tüzüğüne göre genel başkanlık adaylığı için delegelerin yüzde 5’inin imzasını almak gerekiyor. Aydın, Dervişoğlu ve Akalın’ın bu yeterli imzaya ulaşabileceği ifade ediliyor.

Adaylar arasında kıran kırana rekabet yaşanması beklenen kongreye dışarıdan katılımcı alınmayacak.

Kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı salona giremeyecek. Tepki çeken bu kararı Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun “Salonun fiziki şartları nedeniyle katılımcı kısıtlaması getirildi” sözleriyle savundu.

SEYİRCİDEN KORKULDU

İYİ Parti’den Şubat 2024’te istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili kongrelerde seyirci hakimiyetinin oylamalarda önemli etkide olduğunu söyleyerek, bu seyirci kararının Koray Aydın ve Tolga Akalın’ın salona daha çok hâkim olacağı düşüncesiyle Dervişoğlu lehine alınmış olabileceğini belirtiyor.

Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Seyircisiz kongre yapmanın elbette tek bir gerekçesi var. Bunun farkındayız. Milletimizle kurduğumuz gönül köprüleri birilerini rahatsız etmiş görünüyor” ifadelerini kullandı. Akalın alınan karara tepki göstererek, kongrenin “sönük hale getirilmeye çalışıldığını” ileri sürdü.

DİVAN BAŞKANI KULEYİN İDDİASI

Kurultayın divan başkanlığını Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin’in yapması bekleniyor. 1300 delege, oylarıyla İyi Parti’nin yeni liderini seçecek. İYİ Parti kaynakları, seçimin 3’üncü tura kalacağını öngörüyor.

TOLGA AKALIN’A TEKLİF

Adaylardan Tolga Akalın’ın beklenenden yüksek oy alacağı iddia edilirken 2’nci turda Akalın’ın seçimin sonucunu belirleyici bir rol oynayabileceği yorumları yapılıyor. Aydın ve Dervişoğlu’nun 2’nci tur olasılığı nedeniyle Akalın’la dirsek teması kurduğu ve adayların Akalın’a teşkilat başkanlığı teklif edeceği iddia edildi. Ayrıca, Akşener’in kurultayda duygusal bir veda konuşması yapacağı da konuşulanlar arasında.