3.500 dolarlık Apple Vision Pro'nun gündelik kullanımı sosyal medyada gündem oldu

Apple'ın 3.500 dolarlık akıllı gözlük modeli Vision Pro, bir kullanıcı tarafından satın alındı ve gündelik kullanımı kayda alındı. Satın alan kişi, gözlük üzerinden çektiği videoda ürünün özelliklerini ve performansını detaylı bir şekilde inceledi.

Apple Vision Pro, özel bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunma iddiasıyla dikkat çekiyor. Satın alan kişi, günlük aktivitelerini gerçekleştirirken gözlüğü kullanarak deneyimini paylaştı. Videoda, Vision Pro'nun kullanım kolaylığı, ekran kalitesi ve özellikleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.