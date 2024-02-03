3.500 dolarlık Apple Vision Pro'nun gündelik kullanımı sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
3.500 dolarlık Apple Vision Pro'nun gündelik kullanımı sosyal medyada gündem oldu
Bir kullanıcı, 3.500 dolarlık Apple Vision Pro'yu satın alarak gündelik kullanımını kayda aldı.

Apple'ın 3.500 dolarlık akıllı gözlük modeli Vision Pro, bir kullanıcı tarafından satın alındı ve gündelik kullanımı kayda alındı. Satın alan kişi, gözlük üzerinden çektiği videoda ürünün özelliklerini ve performansını detaylı bir şekilde inceledi.

Apple Vision Pro, özel bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunma iddiasıyla dikkat çekiyor. Satın alan kişi, günlük aktivitelerini gerçekleştirirken gözlüğü kullanarak deneyimini paylaştı. Videoda, Vision Pro'nun kullanım kolaylığı, ekran kalitesi ve özellikleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

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