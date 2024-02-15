Apple Vision Pro'ların iade edilme nedeni ortaya çıktı! Kullanıcılar bunlardan şikayet ediyor

Kaynak: Donanım Haber
Apple Vision Pro'ların iade edilme nedeni ortaya çıktı! Kullanıcılar bunlardan şikayet ediyor
Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro, kullanıcıları tarafından teker teker iade edilmeye başlandı. Karara gerekçe olarak, birçok sağlık sebebi gösteriliyor.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın bu ay başında ABD’de 3.500 dolardan satışa çıkan Vision Pro gözlükleri büyük sansasyon yaratmış, sokaklar ve toplu ulaşım araçlarında sıkça görülmeye başlanmıştı.

Ancak kullanıcılar, satın aldıkları Vision Pro’ları iade etmeye başladılar. Tüketiciler bazı farklı nedenlerden dolayı iade yaptıklarını ifade etti.

İade nedenlerinin başlıca nedenlerinden birisi arasında cihazın ağır olduğu ve ağırlığın da ön tarafta toplandığını söyleniyor. Yaklaşık olarak 650 gram ağırlığındaki Vision Pro'nun kullanıcıları, başlığı taktıklarından bir süre sonra baş ve boyun ağrısı yaşadıklarını aktarırken, bazı kullanıcılar ise göz rahatsızlıklarına neden olduğunu söyledi.

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BAŞ AĞRILARI YAŞADIĞINI BİLDİRDİ

Kanada'da yaşayan "Rjey" isimli bir kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Vision Pro nedeniyle baş ağrıları yaşadığını ifade ederken, diğer sanal gerçeklik gözlüklerinde bunu yaşamadığını dile getirdi.

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