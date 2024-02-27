3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Ayvacık-Çarşamba kara yolu Kirazlıkçay Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde Çarşamba yönüne seyir halinde olan E.S. yönetimindeki otomobil refüjdeki aydınlanma direğine çarparak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Aynı istikamette seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki hafif ticari araç yola devrilen aydınlatma direğine, arkasında seyreden E.A. yönetimindeki otomobil de hafif ticari araca çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü E.S. ve hafif ticari araç sürücüsü A.Y. ile araçlarda olan S.T. ve A.D. yaralandı.

Yaralılar yaşanan kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.