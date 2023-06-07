3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İHA'dan edinilen bilgilere göre, Şahinli-Mahmudiye yolu üzerinde meydana gelen kazada Niksar'dan Mahmudiye köyü istikametine giden H.D. yönetimindekitraktöre, aynı istikamete seyir halinde olan R.Ş. idaresindeki otomobil arkadan çarparak savruldu.

Bu esnada karşı yönden gelen Y.T. idaresindeki otomobil de diğer otomobille çarpıştı. Kazada, traktör yolun sağındaki sulama kanalına devrilirken, her iki otomobil de yolun sol tarafındaki sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan H.D. ve R.Ş. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.