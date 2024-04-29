Batman'da 3 ayrı yerde silahlı kavga paniği

Batman şehir merkezi ve Kozluk bölgesinde, henüz sebepleri belirlenemeyen olaylar neticesinde çıkan silahlı çatışmalarda toplam yedi kişi yaralandı.

Dün gece ve bu sabah saatlerinde Batman'da üç farklı yerde gruplar arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Kozluk Tepecik Mahallesi'nde borç-alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda gece boyunca silah sesleri duyuldu ve üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Aynı zamanda bu sabah Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında sözlü olarak başlayan bir tartışma kısa sürede silahlı bir çatışmaya dönüştü ve dört vatandaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine hızla intikal eden 112 acil servis ekipleri tarafından şehir hastanelerine nakledildi ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ayrıca Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşanan başka bir silahlı çatışmada, bir vatandaşın sokak ortasında silahını çekerek tartıştığı kişiye ateş açtığı ve ardından olay yerinden kaçtığı, bu anların bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.

Batman'da, merkez ve Kozluk ilçesinde, farklı gruplar arasında çıkan silahlı çatışmalarda toplam yedi kişi yaralandı.

Gece ve sabah saatlerinde Batman'da üç farklı yerde nedeni belirsiz silahlı çatışmalar yaşandı. Kozluk Tepecik Mahallesi'nde, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı çatışma gece boyunca devam etti ve üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Sabah saatlerinde ise, Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü ve dört kişi daha yaralandı.

Yaralılar, olay yerine hızla intikal eden 112 acil servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı, polis ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı.

Ayrıca, Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen başka bir silahlı çatışmada, bir vatandaşın sokak ortasında tartıştığı kişiye ateş açtığı ve ardından olay yerinden kaçtığı, bu anların bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.