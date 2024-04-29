Masa büyüklüğünde dolu yağdı. 5 kişi öldü

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dolu ve hortum meydana geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre masa büyüklüğünde dolu yağdı. Hortum ve dolu fırtınasında 5 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Görüntülerde bir tarladaki doluların fotoğrafı yer alıyor.

Fırtınada ayrıca onlarca fabrika hasar aldı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Çin Meteoroloji İdaresi ise şiddetli fırtına için uyarı yapmıştı.

Öte yandan fırtına çevre halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fırtına anına ait görüntüler ise gerilim filmlerini anımsattı.