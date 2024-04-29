İsrail askerleri kendi silahlarıyla öldü. Kassam Tugayları’ndan saldırı

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Netzarim’de, İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin komuta karargahını bombaladıklarını ve bir grup İsrail askerini, İsrail savaş uçakları tarafından fırlatılan fakat patlamayan F-16 füzelerini kullanarak pusuya düşürdüklerini açıkladı.

BİRÇOK İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Söz konusu saldırıda, çok sayıda İsrail askeri öldürülürken, onlarcası da yaralandı. Saldırının ardından, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterlerin, yaralanan askerleri hastanelere sevk etmek için çok sayıda uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

SALDIRIYI EBU UBEYDE DUYURDU

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, söz konusu saldırı hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Ubeyde, "İsrail güçlerinin, sivillere attığı ancak patlamayan F16 füzelerini kullanarak bir grup işgalci İsrail gücünü mayınlı pusuya düşürdük" ifadelerini kaydetti.

REFAH İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Diğer yandan, İsrail’in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze’de, Filistin halkının son sığınağı olan Refah kenti için tehlike çanları çalıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze’ye yönelik saldırıları devam ettirme planlarını onaylarken, İsrail basını, İsrail ordusunun, 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı Refah kentine saldırı planlarını onayladığını aktardı.

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bugün yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının olmadığını iddia etti.

"İSRAİL BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SALDIRACAK"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, konu hakkında yaptığı açıklamada, Gazze’den kaçan bütün Filistinlilerin Refah’a sığındığını belirtti ve "Filistin halkının tarihindeki en büyük felaketin gerçekleşmesi için sadece küçük bir darbe kaldı. İsrail, geçtiğimiz hafta Refah'a yönelik hava saldırılarını arttırdı. Önümüzdeki birkaç gün içinde İsrail'in Refah'a saldırarak ne yapacağı belli olacak." ifadelerini kullandı.