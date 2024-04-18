3 büyüklerde oynayan ünlü futbolcunun karısı sevgilisinden çocuk yapmış. Sevgilisi babalık davası açtı

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3 büyüklerde oynayan ünlü futbolcunun karısı sevgilisinden çocuk yapmış. Sevgilisi babalık davası açtı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giyen eski futbolcunun karısının evliyken sevgilisinden hamile kaldığı ve çocuk yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan eski futbolcu Emre Aşık, karısı Yağmur Sarnıç'tan 2021'de boşanmıştı.

3 çocuğu olan Yağmur Sarnıç, 2 yaşındaki çocuğun babasının ise Emre Aşık olmadığını mahkemede itiraf etmişti.

Bu gelişmenin ardından Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'la evliyken Baycan Şenürek isimli kişiyle de sevgili olduğu ortaya çıktı.

Baycan Şenürek'in çocuğu üstüne geçirmek için babalık davası açtığı da belirtildi.

Dava dilekcesinde "Küçük çocuk, doğumdan sonra annenin nüfusuna kaydedilmeyerek 2.5 yıldır kimliksizdir. Müvekkil çocuğuna babalık yapmak ve onu nüfusuna almak istemektedir. Müvekkil, kendi kanından olan çocuğuyla aralarındaki soybağının kurulmasını istediğinden babası olduğuna hükmedilmesini talep ediyoruz” denildi.

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