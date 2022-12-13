Grammy ödüllü dünyaca ünlü besteci hayatını kaybetti

David Lynch'in yarattığı efsane dizi 'Twin Peaks'teki bestesiyle 1990 yılında Grammy Ödülü kazanan Angelo Badalamenti, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü besteci; Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive ve Wild at Heart gibi ünlü filmlerin yanı sıra, bir döneme damgasını vuran Elm Sokağı Kabusu serisinin 3. filmi olan The Dream Warriors'un da müziklerini bestelemişti.

Film müzikleri bestelemesinin yanı sıra David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, Liza Minnelli ve Michael Jackson gibi ünlü sanatçılarla da çalışan Badalamenti, Barselona'da düzenlenen 1992 Yaz Olimpiyatları'nın da açılış temasını bestelemişti.

BİRÇOK İSİMLE ÇALIŞTI

Klasik müzik eğitimi almış olan Angelo Badalamenti, kariyeri boyunca Nina Simone, David Bowie, Paul McCartney, Shirley Bassey, Marianne Faithfull, Liza Minnelli, Pet Shop Boys ve LL Cool J gibi isimlerle de çalışmıştı.

Lynch ile ilk iş birliğini 1986 yılında yapan Badalamenti, 'Blue Velvet' filminde rol alacak Rossellini'nin vokal koçu olmuştu.

Angelo Badalamenti, 'Twin Peaks' filmi için yaptığı besteyle bir Grammy ödülü ve üç Emmy adaylığı almıştı. Badalamenti'nin film müziği 25 ülkede altın madalyaya değer görülmüştü