Gazze'de havadan bırakılan yardımların paraşütleri açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yazılı bir açıklama yaparak, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularını taşıyan paraşütlerin açılmadığını duyurdu.

Basal, bölgede yardım bekleyen bir grup Filistinlinin üzerine kutuların düşmesi ile çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yine çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Sözcü Basal’ın açıklamasında, yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna ve ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 8 Mart'ta yaşanan benzer bir kaza sonucunda da 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.