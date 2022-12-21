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3 ilçede eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Afşin ile Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 04:14
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3 ilçede eğitime kar engeli

3 ilçede eğitime kar engeli
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Yurdun bazı bölgelerinde soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı etkisini artırdı.

Kar kalınlığının arttığı illerde zaman zaman ulaşımda güçlük yaşandı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

ADANA

Adana’nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 1 gün tatil edildi. (AA)

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