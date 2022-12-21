﻿3 ilçede eğitime kar engeli

Yurdun bazı bölgelerinde soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı etkisini artırdı.
Kar kalınlığının arttığı illerde zaman zaman ulaşımda güçlük yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
ADANA
Adana’nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 1 gün tatil edildi. (AA)
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