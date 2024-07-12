3 ilde dolandırıcılık operasyonu

Gaziantep'te üst üste yapılan ihbarlar ile bazı vatandaşlar, telefonla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını belirterek polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sonucunda 4 şüpheliyi belirledi. Ekipler, savcılık kararı ile Gaziantep merkezli 3 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonla şüpheli şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan 4 şüpheli şahıs, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.