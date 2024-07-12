3 ilde dolandırıcılık operasyonu

Kaynak: İHA
3 ilde dolandırıcılık operasyonu

Gaziantep merkezli 3 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te üst üste yapılan ihbarlar ile bazı vatandaşlar, telefonla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını belirterek polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sonucunda 4 şüpheliyi belirledi. Ekipler, savcılık kararı ile Gaziantep merkezli 3 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonla şüpheli şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan 4 şüpheli şahıs, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ekran-goruntusu-2024-07-12-153026.png

ekran-goruntusu-2024-07-12-153030.png

Son Haberler
Cihat Yaycı Zürafa Adası'nın kime ait olduğunu açıkladı. 'Dışişleri yine susacak mı' Gündem
Cihat Yaycı Zürafa Adası'nın kime ait olduğunu açıkladı. 'Dışişleri yine susacak mı'
Tekirdağ'da kaza. 1 ağır yaralı Yerel Haberler
Tekirdağ'da kaza. 1 ağır yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil 7 araç ile markete çarptı
Ünlü futbolcu sevgilisini denizde öpücüklere boğdu Spor
Ünlü futbolcu sevgilisini denizde öpücüklere boğdu
Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 tutuklama Gündem
Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Cenk Tosun Büyükekşi'ye selam vermedi. Fenerbahçe kaptı Spor
Cenk Tosun Büyükekşi'ye selam vermedi. Fenerbahçe kaptı