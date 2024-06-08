3 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet birimleri uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında Ardahan merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Ardahan, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, sekiz kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A ve H.A "uyuşturucu satışı yapmak" suçundan tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanım malzemesi ele geçirildi.