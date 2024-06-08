8750 lira birden zam yapılacak. Net tarih verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
8750 lira birden zam yapılacak. Net tarih verildi

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Bu süreç içerisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon farkını heyecanla bekliyor.

Kamuoyu ile 3 Temmuz'da paylaşılacak olan bu verinin ardından hükümet, emekliler ve memurlar için yapılacak zam miktarını resmi olarak duyuracak.

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Yapılması beklenen zam duyurusu, emekliler ve memurlar arasında büyük bir merakla bekleniyor.

Bu değişiklik, 17 milyon emekliyi ve milyonlarca memurun maaşlarını doğrudan etkilemenin yanı sıra, özel ve kamu sektörü çalışanlarını da yakından ilgilendiriyor.

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Kıdem tazminatının taban oranı asgari ücrete göre belirlenirken, tavan oranı ise memur maaşlarını referans alan bir sistemle hesaplanıyor. Bu durum, ülkedeki çalışanların genel maaş ve tazminat düzenlemelerinde de önemli etkilere sahip olabilir.

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Bu yıl asgari ücrete Temmuz ayında ek bir zam yapılmayacağı ifade edilirken, memur ve emekli maaşları için yüzde 25'lik bir artış öngörülüyor.

Bu değişiklik, kıdem tazminatları için belirlenen tavan rakamlarında da farklılığa yol açacak. Söz konusu durum, çalışanlar ve emekliler açısında önemli bir maaş düzenlemesi olarak dikkatle takip ediliyor.

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KIDEM TAZMİNATI 8 BİN 750 TL ZAMLANACAK

Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte 35 bin lira seviyelerine yükselen kıdem tazminatı tavanı, Temmuz ayında yapılması muhtemel yüzde 25'lik memur zammıyla birlikte güncellenecek.

Temmuz itibarıyla görülmesi beklenen kıdem tazminatı, 43 bin 800 TL seviyelerinde olacak. Bu güncelleme, çalışanların kıdem tazminatı haklarını etkileyen önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

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TABAN ÜCRETTE DEĞİŞİKLİK YOK

Çalışanların kıdem tazminatlarının hesaplanmasında önemli bir rol oynayan asgari ücret, o yıl içinde aldıkları brüt ücretlerin ortalaması üzerinden belirleniyor.

Son iki yılda Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte asgari ücrette artışlar gerçekleşmişti. Ancak, bu yıl için yetkililer, ek bir zam yapılmasının olası olmadığını belirtmişti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevcut asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak korunacağını duyurdu.

Bu durum, kıdem tazminatının taban oranında herhangi bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor.

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