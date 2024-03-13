3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi

Türkiye, 6 Şubat’taki büyük depremin ardından hala sarsıntılarla mücadele ediyor.

Son zamanlarda Çanakkale, Sivas ve Hakkari’de meydana gelen depremler, AFAD’ın acil durum bildirimleriyle gündeme geldi.

Türkiye’deki deprem aktiviteleri devam ediyor. Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki 4,9 şiddetindeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, halk arasında endişeye neden oldu.

En son Biga’da, dün akşam 22.59’da 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sarsıntılar, yerel halkı tedirgin etti.

En son, Gürün merkezli saat 01.00’de 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hakkari’de son dönemde yaşanan sık depremler, bölge halkını alarma geçirdi.

AFAD, bölgede devam eden artçı depremlerle ilgili bilgi verdi. Son raporlara göre, 18.57’de 1.7, 20.57’de 2.9 ve 23.16’da 2.1 büyüklüğünde üç artçı deprem kaydedildi. Bu depremlerin derinlikleri sırasıyla 7.0 km, 7.4 km ve 5.0 km olarak ölçüldü. Ayrıca, Dağlıca köyünde yaşayanlar, depremleri daha şiddetli hissettiklerini bildirdi.

Uzun süredir bölgede devam eden deprem aktiviteleri üzerine yerbilimciler, Hakkari’de 7 veya daha yüksek şiddetinde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Akdeniz bölgesinde de gece boyunca 2 şiddetinin üzerinde depremler meydana geldi ve bu durum korkuya sebep oldu.