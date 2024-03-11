Samsun'da canlı yayın sırasında depreme yakalandı "Ayaklarımın bağı çözüldü"

Kaynak: DHA
Samsun'da canlı yayın sırasında depreme yakalandı "Ayaklarımın bağı çözüldü"
Samsun'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 03.10'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem anında, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Adem Yıldız (28), depremin etkisi altında kaldı.

Samsun'un Atakum İlçesi Taflan Mahallesinde yaşayan Yıldız'ın deprem anında yaşadığı panik, canlı yayında saniye saniye görüntülendi.

Deprem anını yaşayan Yıldız, "Arkadaşlarla birlikte sahur beklerken canlı yayın sırasında önce bir ses geldi. Çok gürültülüydü. Sesi idrak edemedim, deprem olacağını tahmin edemedim. Saniyelik bir olay. Her yer sallanmaya başlayınca önce panik oldum. Ailem içeride uyuyordu, onları uyandırmaya gittim. Sonrasında da panik halde dışarıya çıktık. O an anlatılmaz yaşanır derler ya bende o şekilde oldum. Ayaklarımın bağı çözüldü. Bir yerlere kaçamadım" şeklinde hissettiklerini ifade etti.

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