Naci görür bu kez Ege'yi işaret etti. 7 üzeri deprem olabilecek şehri açıkladı

Kaynak: AA
Naci görür bu kez Ege'yi işaret etti. 7 üzeri deprem olabilecek şehri açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada, "İzmir'de sadece deniz içinde değil her yerde faylar var. Bunların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Bunlar deprem üretirlerse İzmir'i kelimenin tam anlamıyla felç eder” ifadelerini kullandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Deprem ve Dirençli Kentler" söyleşisinde önemli açıklamalarda bulundu.

Görür, İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için eş zamanlı çalışmalar yapıldığını, bunların tamamlanmasıyla İzmir’in depreme hazır hale gelmesini umduğunu söyledi.

Türkiye'de şehirlerin gecekondu mantığıyla ve rant kaygısıyla yanlış büyüdüğünü söyleyen Görür, Türkiye’nin bu hatalar altında ezildiğini dile getirdi.

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"BU ÜLKENİN İNSANLARI OLARAK HEPİMİZ SUÇLUYUZ, ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPAMADIK"

Bugünkü bilim ve teknolojiyle depreme dirençli şehirleri oluşturmanın mümkün olduğunu ifade eden Görür, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi yaptıkları uyarılara rağmen kimsenin üzerine düşeni yapmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler için "Bu ülkenin insanları olarak hepimiz suçluyuz, üzerimize düşeni yapamadık." diyen Görür, dirençli şehirler konusunda siyasi iradenin yanında halkın da ısrar edip talep etmesi gerektiğini söyledi.

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“BU FAY HATLARI DEPREM ÜRETİRSE İZMİR’İ FELÇ EDER”

İzmir'in tarih boyunca büyük depremlere şahit olduğunu söyleyen Görür, İzmir'de sadece deniz içinde değil her yerde fayların olduğunu, bu fayların her birinin 7 ve üzerinde deprem üretebileceğini söyledi.

Görür, ”Bunlar deprem üretirse İzmir'i felç eder. 120-130 insan vefatı ile kurtulamaz bu kent. Mümkün değil. Bu fayların hepsi gerçek, tespit edilmiş, canlı ve her birinin büyük deprem üretme kapasitesi var. Ne zaman, nasıl, ne büyüklükte bilmiyoruz. Bundan daha büyük aymazlık olur mu? İzmir'i tehdit eden faylar kuzu gibi oturuyor, biz bunların özelliklerini bilmiyoruz. Sisam'da deprem oldu gördünüz, 70-80 kilometre uzakta. Allah korusun bir de İzmir fayı devreye girse o körfez boyunca hiçbir bina kalmaz” ifadelerini kullandı.

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