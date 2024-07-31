3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan polis memuru tutuklandı

İddialara göre, babasına ait iş yerine gelen Baytok, akrabalarıyla yaşadığı husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayı çıkararak ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Abdullah Çay (35), Şeref Çay (60) ve annesi Gülhan Baytok (61) hayatını kaybederken, Remziye Ç. ve Kadriye Ç. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Remziye Ç. ve Kadriye Ç.'nin Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavileri sürerken, hayatını kaybedenler defnedildi.

Cinayet sonrası emniyet ekiplerine teslim olan Murat Baytok, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.