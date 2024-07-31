Babasını öldüren lisanslı kick boksçu kızın sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Babasını öldüren lisanslı kick boksçu kızın sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Isparta'da babasını bıçakla öldüren 20 yaşındaki lisanslı kick boksçu Döndü Zeybek'in sosyal medya paylaşımı kan dondurdu. Zeybek, paylaşımında "ben şiddete eğilimliyim" yazdı

Isparta'da çıkan tartışmada babası Osman Zeybek'i (49) bıçakla öldüren üniversite öğrencisi Döndü Zeybek'in (20) lisanslı kick boks ve muay thai sporcusu olduğu ortaya çıktı. Zeybek'in antrenman paylaşımı üzerine yazdığı 'Ben şiddete eğilimliyim' yazısı dikkati çekti.

29 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydana gelen olayda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Döndü Zeybek ile babası Osman Zeybek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi neticesinde Döndü Zeybek, babasını göğüs bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Osman Zeybek, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Döndü Zeybek, ifadesinde babası ile annesinin yaklaşık 6 yıl önce boşandığını, olay günü 2 kız kardeşi ve annesiyle köyde bir düğüne katıldıklarını ve burada babasının da bulunduğundan bahsetti.

TUTUKLANDI

Düğünde babasının kendisini tehdit eder gibi hareketler yaptığını, sonrasında eve gittiklerini anlatan Döndü Zeybek, evden aldığı ekmek bıçağıyla dışarı çıktığını, evin yakınlarında babasıyla karşılaştığını ve bıçağı sapladığını anlattı. Babasının kendisine daha önce zarar verdiğini öne süren Döndü Zeybek'in psikolojik sorunları olduğu ve intihara kalkıştığından bahsettiği de belirtildi. Döndü Zeybek, ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Vücudunda iki bıçak darbesi tespit edilen Osman Zeybek, dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Salur köyünde toprağa verildi.

"BEN ŞİDDETE EĞİLİMLİYİM"

Şarkikaraağaç ilçesinde Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatına devam eden Döndü Zeybek'in, 2019 yılında Kick Boks Federasyonu'ndan, sonrasında Muay Thai Federasyonu'ndan lisanslı sporcu olduğu ortaya çıktı. Zeybek'in sosyal medyada antrenman paylaşımı üzerine yazdığı 'Ben şiddete eğilimliyim' yazısı dikkati çekti.

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