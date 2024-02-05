3 metreden beton zemine çakıldılar! 13 kadının poz verdiği kaçak balkon çöktü

Tayland’ın Chiang Mai şehrinde bir grup kadının başına çok talihsiz bir kaza geldi.

Sabah saatlerinde yaşanan kazada, 13 kişinde oluşan arkadaş grubu, bir seminere katılmak üzere bulundukları otelin balkonunda kameraya poz verdikleri sırada ikinci kattan bahçeye düştü.

Kaza anı, otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis Şefi Chalit Thipkham, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ban Chang Kham Luang ilçesinde yer alan otelde yerel saatle 07.30 saatlerinde gerçekleşen kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 13 kadının yaralandı" dedi.

BALKON KAÇAK ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelerde çöken balkon bölümünün binanın imar planında yer almadığını ifade eden Thipkham, balkonun sonradan eklendiğinin tespit edildiğini belirterek, otelin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi.

KAZA GEÇİRENLER SAĞLIK ÇALIŞANI

Kaza geçiren grubun, bölgedeki bir hastanede gönüllü olarak sağlık çalışanı oldukları belirlenirken, bir seminere katılmak üzere otelde bulundukları ifade edildi.