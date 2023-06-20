3.Tekirdağ Lavanta Şenliği başlıyor

Üçüncüsü düzenlenecek "Tekirdağ Lavanta Şenliği" mor renkli tarlalarda çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

3.Tekirdağ Lavanta Şenliği başlıyor

AA

Çiçek açan lavanta tarlaları göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle gün boyunca ziyaretçileri misafir edecek.

Lavanta tarlarının sunduğu eşsiz güzelliklerin içesinde etkinliklere katılarak zaman geçirecek ziyaretçiler, hazırlanan özel dekorlar önünde de en güzel fotoğrafı yakalamaya çalışacak.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine 23 Haziran Cuma günü Tekirdağ Lavanta Şenliği'nin Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenleneceğini söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'da 1250 dekar alanda lavanta ekimi yapıldığını ifade ederek, "Kentteki lavanta tarlaları içerisinde 20'si ziyarete açık. Gelen herkes burada güzel anılar biriktiriyor. Tarlalarda çok güzel dekorlar oluşturuldu. Lavanta tarlaları 3 yılda çok ilgi çekti. Her yıl ziyaretçileri de artıyor. İstanbul'a da yakın olması nedeniyle yerli ve yabancı turistler lavanta tarlalarına geliyor." dedi.

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Lavanta deyince artık Tekirdağ'ın akla gelen ilk yerlerden olduğunu aktaran Hacıoğlu, tarlaların turizme de katkı sağladığını dile getirdi.

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Hacıoğlu, düzenledikleri etkinliklerle her yıl lavanta konusunda farkındalık oluşturduklarını belirterek, "Trakya'nın diğer illerinde de lavanta tarlaları var Tekirdağ'daki tarlalar donanım olarak biraz daha kapsamlı. 23 Haziran'da da lavanta farkındalığı için şenlik düzenliyoruz. Şenlik içerisinde bale gösterisi, pilates gösterisi, halk oyunları, müzik dinletileri gibi etkinlikler olacak. Özellikle fotoğraf sanatçıları için de fotoğraf yarışması düzenlenecek." diye konuştu.

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