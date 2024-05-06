Eski Bakan Zeybek tanık olarak dinlenecek. 28 Şubat davasında flaş gelişme

Kaynak: ANKA
Eski Bakan Zeybek tanık olarak dinlenecek. 28 Şubat davasında flaş gelişme
Yeniden görülen 28 Şubat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Dönemin Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek tanık olarak ifade verecek.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davasının son duruşmasında, dönemin Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek "tanık" olarak ifade verecek.

ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, yaptığı açıklamada, o dönemde hükümette Devlet Bakanlığı yaptığını, aynı zamanda Hükümet Sözcüsü olduğunu hatırlattı. Zeybek, "Sayın Abdullah Gül ile dönüşümlü olarak Hükümet Sözcülüğü görevini yerine getiriyordum. Elbette döneme ait çok bilgim var. Mahkemeye gidip bütün bildiklerimi paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarından Aykanat Kaçmaz, cezaları kesinleşenlerin dışındaki sanıkların yargılanmasına devam edileceğini belirterek, "Yeni ifade ve sunulacak deliller doğrultusunda cezaları kesinleşen müvekkillerimizin 'yeniden yargılanma' hakkı doğabilir" değerlendirmesini yaptı.

28 ŞUBAT DAVASI

28 Şubat davasında yargılanan 103 sanıktan, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 68 sanığın beraatine hükmedilmiş, 10 sanık hakkındaki dava da zaman aşımının dolması, 4 sanık hakkındaki dava da ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmüştü.

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