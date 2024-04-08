3 yıldır oğlunu arayan Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti

Dale S., oğluyla birlikte tatil için Antalya'ya gelmişti. Ancak Antalya Havalimanı'nda havalimanı polisi tarafından yakalandı ve Logan annesine teslim edildi.

Olay, 2 Nisan'da Antalya Havalimanı'nda gerçekleşti. 2017'de Galler'de evlenen Alman Anika Ball (32) ile İngiliz Dale S.'nin (39) 2019'da Logan isimli oğulları dünyaya geldi. Çift, çocuklarının doğumundan 6 ay sonra ayrıldı. Logan'ın velayeti Anika Ball'a verilirken, Dale S.'ye hafta sonları ziyaret izni verildi. Ancak 2021'de Dale S., 2 yaşındaki Logan'ı kaçırıp yurt dışına çıktı.

Eski eşini arayan ve bulamayan Anika Ball, soluğu poliste alarak şikayetçi oldu. Dale S. hakkında arama kararı çıkarıldı. Anika Ball, oğlu ve eski eşini aramaya başladı. Dale S.'nin Tayland'da olduğunu tespit etti ancak sonuç alamadı.

Türkiye'den bir takipçisinin gönderdiği video ile eski eşini Antalya'da tespit eden Ball, hemen harekete geçti. Antalya Havalimanı'na iner inmez polise başvurdu. Polis, Dale S. ve Logan'ın Antalya'dan Tayland'a gitmek üzere olduğunu tespit etti ve Dale S.'yi gözaltına aldı. Logan, annesi Anika Ball'a teslim edildi. Şu an 5 yaşında olan Logan, 3 yılın ardından annesine kavuştu. Anika Ball, Türk polisine teşekkür ederek Almanya'ya döndü.