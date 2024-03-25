300 bin dolar maaşlı işe nasıl girdiğini açıkladı

Sahil Gaba, iş hayatında bilgisayar alanının ne kadar çekici olduğunu gördüğünde makine mühendisliğinde yüksek lisansını bitirmek üzereydi. Bilgisayarla uğraşan arkadaşlarının da çok daha kolay iş bulup kariyerlerinde ilerlediklerini fark edince bu alanı denemeye karar verdi.

Hindistan'da büyüyen Gaba, "Bir yaz üç, dört ayımı programlama öğrenerek geçirdim. Oldukça iyimserdim. İş bulmaya çalıştım ama yine de büyük teknoloji şirketlerinden hiçbirinden dönüş alamadım" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlatıyor.

Sonunda Chicago'daki küçük bir fintech şirketinde yazılım mühendisliği görevinde çalışmaya başlayan Gaba, aslında yazılım alanındaki becerilerinin pek de güncel olmadığını gördü. Oysa Gaba, büyük teknoloji firmalarında çalışmak istiyordu; bu yüzden de akşamlarını daha yeni teknolojiler öğrenerek ve bir yandan da mülakat tekniklerine hazırlanarak geçirdi.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ BİR BASAMAK

Chicago'daki şirkette iki yıl çalıştıktan ve pek çok başvurusu reddedildikten sonra, sonunda Amazon'da yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Amazon'da çalışmaya başladıktan sonra 18 ay içinde de Meta, Uber ve Google'dan birkaç hafta arayla teklifler aldı. Yıllık yaklaşık 300 bin dolar başlangıç maaşıyla Google'da bir görevi kabul ettiğinde 29 yaşındaydı.

Peki Gaba öz geçmişinde neler yazdı da sonunda birbiri ardına telifler almayı başardı ve aslında aynı işi yaptığı halde pek çok kişiden daha yüksek kazanmayı başardı?

ÖZ GEÇMİŞİNİ NASIL CAZİP HALE GETİDİ?

Daha önce reddedilirken sonunda üç önemli teknoloji şirketinden teklif almayı başaran Gaba, Amazon'a başvurduğu sırada iş tecrübesinin yeterli olmadığını düşündüğü için ilk sıraya becerilerini koyduğunu söylüyor.

Ayrıca, Gaba "Onurlar ve ödüller çok eski. Son zamanlarda hiçbir şey almadıysanız, onları atlasanız iyi olur. Aynı durum, kurslar için de geçerli" diyerek güncel olmayan başlıkları daha sonraya almayı öneriyor.

Gaba, çoğu kişi soldan sağa okumayı tercih ettiğinden eğitim bilgilerini sayfanın sağ tarafına koyarak eğitimine de dikkat çekmeye çalışıyor.

Ayrıca mülakatlarda buzları eritmek için iyi bir fırsat olduğu için "ilgi alanları" bölümünü de öz geçmişinde mutlaka tuttuğunu belirtiyor: "Eğer karşı tarafla örtüşen bir şey bulursanız, bu bir konuşma başlatır ve sıcak bir başlangıca yol açar."

Gaba şu anda Google'ın Seattle ofisinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor.