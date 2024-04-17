300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu

300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların mevduat faiz oranlarındaki artış, 300 bin TL'sini faize yatıranların 32 günlük kazancını gözler önüne serdi. İşte detaylar:
1/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 1

Bankalar, mevduat faiz oranlarını artırdı ve bu da 300 bin TL’lik yatırım yapan bireylerin 32 gün sonunda elde edecekleri geliri belirginleştirdi.

2/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 2

Nisan ayının ortasında yapılan hesaplamalar, çeşitli mevduat miktarları için beklenen getirileri ortaya koyuyor.

3/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 3

Merkez Bankası’nın gelecek hafta perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, bankaların vadeli mevduat faiz oranları yüzde 58’e kadar yükseldi.

4/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 4

Vatandaşlar, TL cinsinden vadeli mevduat hesaplarına yatırım yaparak en yüksek faiz oranlarını sunan bankaları ve 32 günlük vade sonunda elde edilecek getirileri dikkatle izliyorlar.

5/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 5

İşte bankaların 300 bin TL için 32 günlük vade ile sunduğu faiz getirileri:

6/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 6
7/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 7
8/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 8
9/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 9
10/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 10
11/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 11
12/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 12
13/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 13
14/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 14
15/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 15
16/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 16
17/17
300 bin TL'nin faiz getirisi uçtu. 32 günde kazanılacak para belli oldu 17
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Decathlon'dan Türkiye kararı. 15 gün sonra bunu yapacaklar. Toplam 46 mağazası var
Decathlon'dan Türkiye kararı. 15 gün sonra bunu yapacaklar. Toplam 46 mağazası var
Bir yıl dikiyorlar beş yıl ürün alıyorlar. Çiftçilere örnek olacak ürün
Bir yıl dikiyorlar beş yıl ürün alıyorlar. Çiftçilere örnek olacak ürün
En düşük emekli maaşı böyle olacak! Temmuz'da yapılacak zam ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı böyle olacak! Temmuz'da yapılacak zam ortaya çıktı
Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor her ülke almak için sıraya giriyor. Kanser riskini azaltıyor kemikleri beton yapıyor
Dünyada sadece Muğla'da yetişiyor her ülke almak için sıraya giriyor. Kanser riskini azaltıyor kemikleri beton yapıyor
Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu?
Sosyal yardım ödemelerine yüzde 55 zam. Aile Destek, 65 Yaş, Engelli Aylığı, Çocuk, Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu?
10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa
10 Bin TL'ye toprak sahibi olma fırsatı. TOKİ'den bedavadan biraz pahalı arsa