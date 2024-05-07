300 kilometreye kadar çıkan motosikletli 218 kilometre hızla önündekine çarptı

Tekirdağ- Malkara kara yolunun 33'üncü kilometresinde dün öğle saatlerinde motosiklet kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malkara yönüne giden motosikletli gruptan Kemal Ş. (29) yönetimindeki motosiklet, Kadir Salih Ö.'nün kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kazada, devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralanırken, diğer motosiklet sürücüleri yaralı arkadaşlarına önce müdahale edip, sonra da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Başlarında kask bulunan iki sürücüsü, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

300 KİLOMETRE HIZA KADAR ÇIKTI

Kaza görüntülerinde Kemal Ş.’nin saatte 300 kilometre hıza ulaştığı, sonrasında önündeki motosikleti görünce yavaşlamaya çalıştığı ve 218 kilometre hızla arkadan çarptığı görülüyor.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.