Devrilen traktörün altında kaldı

Kaynak: AA
Devrilen traktörün altında kaldı
Sakarya'da bir traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kocaali ilçesinde bir traktör kazası sonucunda hayatını kaybeden bir kişi vardı.

Fındık bahçesinde çalışmaya giden 44 yaşındaki Zülküf Koçan, Beyler Mahallesi'nde traktör kullanırken aracın kontrolden çıkmasıyla devrildi ve altında kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Koçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Kocaali Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

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