300 milyon TL'lik altın. İstendiği zaman bulunuyormuş

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
300 milyon TL'lik altın. İstendiği zaman bulunuyormuş
Van'dan Türkiye'ye sokulmak istenen 94 kilo, Kapıkule'den ise 19 kilo altınla yakalandı. TIR şoförü tutuklanırken Taylan Büyükşahin bu kaçakçılığın neden arttığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Kapıkule ve Van'dan Türkiye'ye toplam 113 kilo altın geçirilmeye çalışıldığı belirtilmişti.

Taylan Büyükşahin yapılan operasyonları hatırlatarak altın kaçakçılığının neden arttığını söyledi.

300 MİLYON TL'LİK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Büyükşahin, altın ithalatına getirilen kota ve sadece belirli şirketlere ithalat izni verildiğini belirterek, kaçakçılığın artmış olmasını bu iki nedene bağladı. Ülkeye sokulmaya çalışılan altının değeri 300 milyon TL olarak hesaplanırken bu miktarı ve operasyonları duyanlar "Demek ki istenildiğinde bulunuyormuş" yorumunu yaptı.

Söz konusu paylaşımında Büyükşahin şu ifadeleri kullandı:

Altın kaçakçılığı artıyor. Van'da Türkiye'ye sokulmak istenen 94 kilo altın ele geçirildi. Kapıkule'de ise 19 kilo altınla yakalanan TIR şoförü tutuklandı. Sebep? Altın ithalatına getirilen kota ve sadece belirli şirketlere ithalat izni verilmesi.

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NE OLMUŞTU?

Van'da geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda, 94 kilogram külçe altın ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 94 kilogram gümrük kaçağı külçe altın başta olmak üzere çeşitli kaçak malzemelere el konuldu.

Operasyonlar neticesinde toplamda 2 bin 190 paket sigara, 72 elektronik sigara, 26 elektronik sigara likidi, 85 şarj aleti, 21 kulaklık, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve hafıza kartı ile 2 sahte pasaport ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 34 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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