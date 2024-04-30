31. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
31. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri belli oldu
Polis Akademisi Başkanlığı, 31. Dönem POMEM fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontrolü sınav yerlerini duyurdu.

POMEM sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 31. dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ve ön sağlık kontrolü için sınav giriş yerleri duyuruldu. Bu aşama ardından adaylar mülakata davet edileceği belirtildi..

31. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 31. dönem POMEM lisans mezunu 6 bin erkek, bin 500 kadın aday olmak üzere toplam 7 bin 500 aday asıl olarak alınacak. Yapılacak fiziki yeterlilik ve ön sağlık kontorlü için sınav yerleri duyuruldu. Bu aşama ardından mülakat sınavları yapılacak.

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2024 POMEM PARKURU NASIL?

31. dönem POMEM parkuru; başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşacağı belirtildi.

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